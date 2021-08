Amparo impide a Silvano Aureoles entregar 12 notarías a allegados y amigos

En entrevista, Mendoza Jiménez dio a conocer que mientras no se resuelva el amparo, Aureoles Conejo no puede designar a nadie "so pena de caer en un desacato que le cuesta no sólo el trabajo, sino que se va al tamborín por no respetar una orden judicial".

En caso de que se resuelva a su favor, una vez que el próximo gobernador tome posesión del cargo, será éste quien determine si sigue con el proceso.

"El que hayan hecho una convocatoria y el que hayan hecho un examen no obliga al gobernador ni siquiera vía de amparo a nombrarlos", pues tiene la potestad de establecer si son o no necesarias nuevas notarías en el estado, apuntó.

El amparo fue promovido por el abogado porque, al no publicarse la convocatoria en medios oficiales, se puso en desventaja a cualquier michoacano que quisiera participar.

El 30 de julio pasado se informó que el gobernador Silvano Aureoles Conejo pretendía entregar 12 notarías públicas antes de terminar su mandato, mismas que estarían ubicadas en Zitácuaro (su tierra natal), Zinapécuaro, Morelia, Lázaro Cárdenas, Huetamo, Los Reyes y Jacona.

Entre los presuntos favorecidos se encontraban Galileo Herrera Tello, hermano de Carlos Herrera Tello, excandidato a la gubernatura del estado por la coalición PRI-PAN-PRD y exsecretario de Gobierno de Silvano Aureoles; Erick López Barriga, coordinador de la campaña proselitista de Carlos Herrera y exjefe de la oficina del gobernador; Teresa Ruiz Vale, titular del Registro Civil en el estado, e Ismael Sígala Páez, hermano del finado exsecretario de Gobierno, Pascual Sígala Páez.