Amor de película

Cannes, Francia.

Durante la presentación de Once Upon a Time in Hollywood, en Cannes, Quentin Tarantino confesó que encontró a su mujer ideal en Daniella Pick, con quien se casó hace medio año.

"Acabo de casarme hace seis meses. No lo había hecho nunca antes y ahora sé por qué. Estaba esperando a la chica perfecta", agregó.

El cineasta y el elenco fueron consultados acerca de si la película les hizo ver sus propias vidas y carreras de manera diferente.

"Honestamente puedo decir que mi punto de vista es diferente de lo que hubiera sido hace tres años, cuatro años o incluso 10 años atrás", dijo.

SU NUEVA CINTA

La nueva cinta del realizador se basa en recuerdos de su infancia y un largo proceso de documentación sobre el asesino serial Charles Manson, quien realizó sus ataques en el época del amor y paz.

"Sorprende cómo Manson era capaz de atraer a esas chicas y chicos jóvenes para someterlos parece algo incomprensible, porque cuanto más aprendes de él, cuanto más le conoces, más oscuro se vuelve. La imposibilidad de realmente entenderle es lo que causa fascinación", explicó el director.

DRAMÁTICA HISTORIA

Once Upon A Time in Hollywood aborda el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, cuando tenía un embarazo de ocho meses, algo que según Brad Pitt, uno de los protagonistas, hizo que el mundo cambiara.

"Cuando se produjeron los asesinatos de Manson era la época del amor libre, había nuevas ideas, el cine estaba cambiando. Y esos hechos, la trágica pérdida de Sharon y de otras personas, fue algo que lo cambió todo y aún hoy lo recordamos con horror", compartió el histrión.

Otro factor que impulsó a la cinta fue el compañerismo que forjaron Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes actuaron juntos por primera vez en un largometraje.

HACEN QUÍMICA

"Fue increíblemente fácil y cómodo trabajar junto a Brad. Crecimos en la misma generación, comenzamos alrededor de la misma época", dijo DiCaprio, "juntos forjamos, espero, un gran vínculo cinemático sobre nuestra industria".

El ex esposo de Angelina Jolie mencionó que el contar con el talento de su compañero le brindó confianza.