Amor de Behati y Levine nació vía e-mail

Cd. de México.- Hay amores a primera vista, pero el de Behati Prinsloo y Adam Levine surgió a través de correo electrónico.

La modelo de Victoria's Secret contó que las primeras conversaciones con su hoy marido y padre de sus dos hijas fueron digitalmente sin siquiera haberlo conocido en persona.

"Me escribió para ver si podía participar en uno de su videos. Finalmente no actué en él, pero mantuvimos la comunicación. Fue una correspondencia muy natural y pues nos enamoramos vía e-mail.

"Un mes después, fui a Los Ángeles por trabajo y fue la primera vez que nos vimos.

Recuerdo que entré al lugar, abrí la puerta y sucedió ese clásico momento en el que todo se ilumina y todos te voltean a ver. Adam tenía guantes de box, se acercó y me abrazó. ¡Fue súper incómodo!", contó Prinsloo a la revista Net-A-Porter.

La pareja hizo oficial su relación en mayo de 2012, dos años después, en julio de 2014 se casaron en una ceremonia oficiada por el actor Jonah Hill.

"Rompimos por dos meses y nos dimos cuenta que fue nuestra peor decisión, luego regresamos, nos comprometimos y nos casamos. ¡Fue un viaje salvaje!", dijo la originaria de Namibia.

En septiembre de 2016 recibieron a su primogénita Dusty Rose y en febrero del año pasado se convirtieron en padres de una segunda niña, Gio Grace.

La modelo aseguró que en ningún momento se sintió presionada por recuperar su esbelta figura, ni siquiera por ser una de las angelitas de Victoria's Secret.

"Modelo desde los 15 años y cuando me embaracé no quería hacer nada más que disfrutar el momento. De verdad, me encantó estar embarazada y no trabajar. Y en mi segundo embarazo hice exactamente lo mismo.

"Tras mi primer bebé, tuve una pequeña depresión post parto y fue difícil regresar a mi vida normal, pero con la segunda todo fue mucho más sencillo: hacer ejercicio, amamantar. Nadie me presionó para regresar a trabajar ni siquiera Victoria's con quien tenía un contrato firmado".

En la entrevista, la maniquí, de 30 años, compartió que no es fan de los zapatos de tacón sobre todo por ser alta (1.79 metros), pero que le entusiasma volver a modelar.

"Hice el Victoria's Secret Fashion Show (en noviembre) ocho meses después de tener a Gio. Me sentí empoderada. Pensaba: 'Puedo hacerlo y tengo dos hijas'. Fue un viaje muy bello, porque amo estar embarazada, pero también regresar a trabajar", expresó Prinsloo.