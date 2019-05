Amor de... abuelita

"Yo lo único que quiero es que lo operen y pueda mejorar sus movimientos", exclama entre lágrimas Guadalupe Flores Espinoza, abuela del pequeño Jesús Alexis Rodríguez Guajardo.

Alexis sufre de artrogriposis múltiple, un padecimiento de contracturas congénitas, por lo que no puede caminar y siempre se desplaza apoyado de sus manos y sus rodillas.

El menor de cinco años de edad vive con su abuela desde que nació, ya que sus dos padres no se han hecho cargo del niño y aunque no lo tuvo en su vientre, sufre por no poder obtener la custodia, ya que lo único que desea es que él pueda moverse con normalidad.

Guadalupe Flores Espinoza, padece de poliomielitis pero aun y con toda su enfermedad sostiene día a día una lucha por sobrevivir: elabora tortillas de harina, pasteles y vende productos para sacar adelante a su nieto y recientemente le informaron que el menor puede ser operado para que tenga mejor movimiento, pero tiene que acudir a la ciudad de Galveston, Tx.

Desde hace tres años ha acudido varias veces a tramitar la custodia en el juzgado, pero le rechazan dar el documento, con todo y que los padres han firmado otorgarle la custodia legal permanente.

"Ya tengo tiempo que quiero la custodia, pero no puedo, ahorita ya van cuatro meses que inicio juicio al juzgado y los papás ya vinieron a firmar, él ya tiene arreglado para que lo operen y no me dan la custodia para su pasaporte, no sé que pasa, ya llevé la orden judicial, la mandaron a Ciudad Victoria y la rechazaron", expresó.

La abuela de Alexis, entre llanto, comenta que una abogada le lleva el caso y pese a los esfuerzos no ha podido obtener la custodia completa para obtener el pasaporte que le permita viajar con el niños a los EU para recibir la atención adecuada a su padecimiento.

"Alexis tiene artrogriposis múltiple y él necesita como ocho cirugías, pero van a ser por etapas, ya le hicieron el diagnóstico y sí hay mucha probabilidad de que pueda extender sus piernas, de hecho sus manitas ya las puede mover más por sus terapias, el puede mejorar con sus cirugías", aseguró.

Ayudémos

>Alexis vive en Valle Modelo, en calle Sexta número 140

>Teléfono 8999 372129

>Pueden apoyarla con adquirir tortillas de harina, pasteles o productos

>Para cualquier abogado que quiera brindarle apoyo.