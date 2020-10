Among Us es víctima de ataque y sus jugadores se llenan de spam

Among Us se ha convertido en todo un éxito. Aunque fue desarrollado por el pequeño estudio estadounidense, Innersloth, y publicado en noviembre de 2018, fue hasta este año cuando se volvió tendencia y registró millones de jugadores simultáneos. Por ello es que no es de extrañar que el título fuera atacado por ciberdelincuentes.

El estudio desarrollador del juego está luchando por contener un ataque de spam que está afectando a la mayor parte de la comunidad de Among Us, mismo que comenzó a extenderse desde la semana pasada.

Básicamente lo que está sucediendo es que este malware hace que los jugadores envíen spam al chat de texto de su partido con mensajes que dirigen a las personas a los canales de YouTube y Discord de una persona que se conoce con el seudónimo "Eris Loris", bajo la amenaza de que, si no se suscriben, sus teléfonos serán hackeados. También hay algunos mensajes que promueven la campaña 2020 del presidente Donald Trump.

Al respecto, Innersloth dijo que estaba "muy consciente del problema actual de la piratería" y que, como solución tenía planeado implementar una actualización de emergencia para abordar el spam. Incluso, Forest Willard, uno de los tres desarrolladores que integran el equipo de la empresa dijo que habían comenzado a implementar la actualización solo unas horas después de que el problema fuera detectado.

Este fue el primer mensaje que publicaron:

Sin embargo, parece no haber sido suficiente pues nuevos mensajes llenos de spam continúan inundando Twitter.

Vale la pena señalar que, durante las partidas multijugador, el chat es la única manera en que los usuarios pueden comunicarse, es por ello que, si llevas la conversación con spam puedes lograr que una partida sea injugable.

Es por ello que, por ahora, el estudio está aconsejando a los usuarios que jueguen solo en la versión privada del título, es decir con sus propios amigos y conocidos, mientras trabaja para resolver el problema.

¿Qué están buscando?

En cuanto al hacker, parece que su motivo principal es simplemente molestar a los usuarios. "Tenía curiosidad por ver qué pasaría, y personalmente lo encontré divertido. La ira y el odio es la parte que lo hace divertido. Si te importa un juego y estás dispuesto a ir, y el spam no le gusta a un tipo cualquiera en internet porque no puede jugarlo durante tres minutos, es estúpido", fueron las palabras del atacante de acuerdo con Kotaku, un sitio web y blog cuyo contenido se enfoca en videojuegos.

El pirata informático aseguró también que, con la ayuda de una docena de voluntarios, ha podido alcanzar hasta 1.5 millones de juegos, lo que a su vez afecta a aproximadamente 5 millones de jugadores en total.

No obstante, como también señala Kotaku, Among Us ha tenido un problema de piratería desde hace un tiempo, pero el caso actual ha llamado la atención por ser de mayor escala.

La situación, por supuesto, ha logrado poner en tendencia los temas relacionados con el ataque. Miles de usuarios se están preguntando ¿quién es Eris Loris? y, en la plataforma social Reddit ya hay más de 700 comentarios al respecto que, como es de esperar, la mayoría no son positivos, aunque algunos también han tratado de abordar la situación con sentido del humor.