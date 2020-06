Amonestan a Yeidckol por "amaño" en sesión de CEN

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena amonestó a la ex líder del partido, Yeidckol Polevnsky, por amañar una sesión del Comité Ejecutivo Nacional para realizar nombramientos a modo de integrantes de la dirigencia.



En la queja, Jaime Hernández Ortíz, morenista de Jalisco, acusó la ex dirigente de crear "una mayoría ficticia" para aprobar la designación de Leonel Godoy como secretario de Organización, puesto que había dejado Gabriel García para asumir el cargo de coordinador Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República.

Además de nombrar a dos delegados del CEN en la Ciudad de México y Colima.

De acuerdo con el recurso, en la sesión del 9 de julio de 2019, antes de arrancar la reunión del Comité, Polevnsky informó que dos de sus miembros no podían participar, uno por no estar reconocido ante el INE y el otro por haber sido removido.

A las 22:00 horas de ese día, relató, la ahora secretaria general dijo que no había condiciones para sesionar porque el orden del día no estaba debidamente firmado, por lo que horas más tarde, seis dirigentes que no son afines a la Polevnsky se retiraron.

Sin embargo, minutos más tarde, a las 2:00 horas de la mañana, llamó a una nueva sesión con seis integrantes de su grupo para aprobar por unanimidad los nombramientos.

La Comisión determinó que esto representó una violación a los documentos básicos del partido al "no proceder rectamente en las funciones encomendadas".

"Dicho acto correspondió a que sólo de esa manera la denunciada tendría condiciones para que los acuerdos propuestos por la misma fueran aprobados y de esta manera no buscar ningún tipo de consenso con los integrantes excluidos", indicó.

"Existió dolo en la inobservancia de los documentos básicos de nuestro partido. Se sanciona a Yeidckol Polevnsky Gurwitz con una amonestación pública".

En el informe se critica que no haya asistido a comparecer como se le solicitó en un par de ocasiones.

"Se exhorta a la denunciada para que en lo sucesivo cumpla rectamente con sus responsabilidades como dirigente de este instituto político", agregó.

La CNHJ tiene pendiente la queja contra Polevnsky por no entregar al CEN documentación sobre compra de inmuebles y contrato de servicios, y omitir cinco llamados a comparecer ante la dirigencia nacional por dichas irregularidades.