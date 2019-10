AmÓ locamente a Belinda

Lupillo Rivera confesó que tuvo un romance con Belinda cuando ambos fueron coaches de La Voz.

En una entrevista para un canal de YouTube, el cantante compartió sus sentimientos hacia la intérprete de "Egoísta".

"Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial. El 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente.

"Fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo, la verdad, le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado tanto a una mujer en mi vida", compartió Rivera.

NO TIENE POR QUE ESCONDERLO

Tras haber hecho la declaración, el compositor de música regional mexicana dijo que no tenía razones para esconderlo y que si en algún momento Belinda le reclama, tendrá que arreglarse directamente con ella.

"Siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy a hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", agregó.

También, dijo darle poca importancia a las opiniones al respecto.

"Toda la gente dice que le andaba rogando, entonces está bien, le anduve rogando.

UN CABALLERO

"Si me veo como el enamorado y despechado, enamorado y despechado soy porque creo que es lo que hace un caballero: siempre protege a la muchacha", aseguró.

Agregó que Belinda ha sido la única mujer que ha hablado positivamente de él después de finalizar una relación.

Ante la posibilidad de reencontrarse con Belinda en la nueva temporada de La Voz y retomar su relación, Lupillo Rivera dijo que no está presionado en forzar las cosas, pues cree que tienen que darse por sí solas.