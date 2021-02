Amo a Mauricio y siempre lo amaré.- Aislinn Derbez

Derbez aseguró que ella y su ex pareja tuvieron diferencias ideológicas que impidieron que la relación continuara.

"No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, cosas terribles y claro que no.

"Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes", aseguró.

Aislinn y Mauricio se casaron en 2016 y dos años después dieron la bienvenida a su hija Kailani.

Tras casi seis años de relación, el 12 de marzo de 2020, Aislinn anunció su separación a través de redes.

"Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esta reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", escribió entonces Derbez.