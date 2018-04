´Amnistía con el crimen, por consenso ciudadano´

Madero, Tam.

La amnistía con el crimen organizado de la que habla el candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador se basa en el consenso con la ciudadanía y podría regionalizarse, sin que ello tenga que ver la impunidad hacia los delincuentes.

El candidato a la senaduría por Tamaulipas de la coalición "Juntos Haremos Historia", Américo Villarreal Anaya, explicó en rueda de prensa que se trata de una propuesta que deja afuera la impunidad.

Deja en claro que el término "amnistía" lo utilizan para ver cómo se puede resolver la violencia en México y llegar a una pacificación en algunas regiones o estados.

Puntualizó Villarreal Anaya, que primero se pondría a consideración de la ciudadanía y que exista un acuerdo para poder hacer leyes y que éstas sean llevadas al cabo por las instituciones que correspondan.

Evadió decir "sí" o "no" con respecto a si habría una amnistía con el crimen. "Este tipo de preguntas cuando nuestros amigos reporteros nos llevan a la respuesta –sí- o –no-. Si digo sí, salgo a 8 columnas y si te digo no, también salgo a 8 columnas, ¿verdad? Esto es intuición y es acuerdo".

Subrayó que sólo se busca una política que otorgue la paz que todos quieren y para ello se buscará la forma más idónea, pues también la amnistía podría ser por regiones de México o en estados.

Señaló que también se tiene que ver detenidamente a quienes delinquen por situaciones circunstanciales y aquellos que viven del crimen.

FACULTAD LEGISLATIVA

Por su parte el candidato a la diputación por el Distrito Siete, Erasmo González Robledo, informó que las amnistías son una facultad del poder legislativo, pero se tienen que revisar las normas jurídicas que las definen.

Recordó que en México ya se han dado amnistías recientes, como la ocurrida entre Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para llegar a la pacificación en Chiapas, misma que surtió efecto.

"No hay que confundir con el indulto, que es una facultad del poder ejecutivo, que es muy diferente. Vamos a dejar bien en claro, no se van a dejar libres a delincuentes, a narcotraficantes, violadores y secuestradores. Esta amnistía no va dirigida para ellos", aclaró.