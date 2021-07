AMLO y López-Gatell ven interés comercial de farmacéuticas en sugerencia de vacuna extra y a niños

"No vamos a ser rehenes de eso, si lo requieren los niños, se puede pero hay que ver qué dicen los organismos internacionales de la salud, los profesionales, los científicos", consideró el mandatario.

En la conferencia mañanera, un reportero preguntó sobre la opinión difundida en medios de comunicación sobre la necesidad de vacunar a menores, así como reforzar segundas dosis de vacunas contra el covid-19 y el riesgo sobre las variantes del virus Sars Cov 2.

Al respecto, el presidente López Obrador opinó que se tiene que priorizar y saber si las vacunas para menores de edad se requieren o no.

"No estar sometidos, sujetos y subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan falta una tercera o cuarta dosis, que se vacune a los niños, hay que ver si es necesario científicamente", dijo el presidente López Obrador y remató:

"Como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas, hay que comprar lo que se necesita, no llegar al supermercado, tienda de autoservicio y comprar por comprar. No al desperdicio, no a lo superfluo, primero lo básico y necesario", refirió.

Por ello, dijo que, si se requiere la vacuna para niños, entonces se adquiere, pero insistió en advertir que este discurso global podría tener como propósito espantar para vender los biológicos.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell respaldó la postura del presidente y aseguró que existe "una poderosa" campaña de opinión "inducida" por las compañías farmacéuticas, pero aseguró que no existe evidencia científica que respalde la propaganda.

"Lo que se puede ver es carencia de información científica que apoye una recomendación de esta naturaleza y en contraste, hay declaraciones de los gerentes generales de las compañías farmacéuticas productoras de vacunas que ya lo dan por hecho", indicó.

Además, dijo que los opositores a la reapertura de escuelas para garantizar las clases presenciales, replican el argumento de vacunar a menores, como si fueran "verdades científicas".

Sobre la vacunación a menores de edad, informó que no existe evidencia científica que sugiera que es algo "imprescindible" y "necesario" en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tienen "alta cobertura" de vacunación y "alto acceso de vacunas", refirió.

"Las vacunas contra covid-19, tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte pero no tienen claramente una efectividad en reducir la transmisión y en el supuesto que tuviéramos que vacunar a menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí, tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente de morir y en cambio no se espera de las vacunas actuales puedan ayudar a reducir el contagio entre niños", argumentó el funcionario federal.

Luego, aseguró que es "muy notorio" que en la información que se publica en medios de comunicación en el mundo, hay una importante "desconexión con la evidencia científica".

Sobre el tema de las vacunas de refuerzo y las variantes genéticas, también insistió en decir que no hay evidencia científica que indique se necesita reforzar las dosis de vacunas y que las variantes sean más agresivas y letales.