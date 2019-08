AMLO y Landau dialogan sobre comercio, xenofobia y flujo migratorio

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26

En su primera reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, coincidieron en buscar buenas relaciones entre ambas naciones y dialogaron sobre los principales temas de la relación bilateral: xenofobia, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el flujo migratorio y apoyo para Centroamérica.

De acuerdo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el embajador estadounidense –al entregar sus cartas credenciales al Jefe del Ejecutivo Federal- transmitió el mensaje de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca una buena relación con México y respeta mucho al mandatario López Obrador.

Incluso está abierta la puerta, sin que todavía haya fecha definida, de una posible reunión entre ambos Jefes de Estado.

"Y el presidente López Obrador dijo que buscamos que, en un ámbito de respeto mutuo, podamos seguir avanzando en nuestras relaciones", expuso.

Al concluir el encuentro en Palacio Nacional, el Canciller mexicano detalló que los temas principales entre el presidente y el embajador Landau fueron la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, la preocupación por el tema de xenofobia tras los asesinatos de un multihomicida en El Paso, Texas; así como la ratificación del T-MEC.

"En cuanto al tratado, (Landau) reitero que la disposición del gobierno de Estados Unidos es a respaldar el desarrollo del sur del país, incluso mencionó que, si el gobierno de México da autorización, su primera visita fuera de la Ciudad de México sería al sur, probablemente a Tabasco", expuso.

En el tema de El Paso y el caso de xenofobia, ahondó Ebrard el presidente de México le hizo saber al embajador Landau que el gobierno mexicano está muy atento a lo que está ocurriendo, que saben que este caso va a ser decisivo para que no se repitan todo este tipo de hechos, para que quede claro que "Estados Unidos está en contra de eso, que se haga justicia pero que también haya un pronunciamiento más amplio en el sentido de que no se toleren estas conductas, estas actitudes".

"El embajador dijo que entendía perfectamente ese planteamiento y le dijimos que México, como usted sabe, estamos trabajando varios recursos legales y vamos a seguir adelante en ellos, pero es importante que el gobierno de Estados Unidos manifieste claramente que está en contra", expresó.

Afirmó que si la Fiscalía General de la República (FGR) considera que debe presentar cargos por terrorismo y el fiscal de distrito de Estados Unidos no lo hace (no presenta cargos de terrorismo), México estaría solicitando la extradición del multihomicida.

El canciller adelantó que el 10 de septiembre viajará Washington, Estados Unidos, a la reunión por los 90 días de haber comenzado el plan para reducir el flujo migratorio de Estados Unidos a Centroamérica, donde tocarán termas como despliegue de la Guardia Nacional, el programa 235 y la Inversión para Centroamérica.