AMLO y gobernadores liman asperezas tras "balconeo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores limaron asperezas luego de que la semana pasada el mandatario "balconeó" a los que no madrugan para asistir a las mesas estatales de seguridad.

El jefe del Ejecutivo Federal insistió en que "no hubo ninguna intención simplemente dio los datos", aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) y mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez, quien por su parte sostuvo: "para mí está terminado" el tema.

El presidente López Obrador y el mandatario de Querétaro sostuvieron hoy un desayuno privado y al término, en entrevista, éste informó que se platicó sobre el próximo fin de su periodo al frente de la Conago, en febrero, pero también se tocó el tema del "balconeo".

El queretano dijo que se hizo un compromiso de buscar la unidad nacional para enfrentar temas como ese, de la inseguridad, aunque sin necesidad de que se firme un pacto.

"Creo que no hubo ninguna intención simplemente dio los datos... yo comenté lo que vimos en la (reunión) privada, que cada estado es diferente son trajes a la medida diferentes pero que no que hay absolutamente ninguna intención de balconear a nadie sino de que todos demos resultados. Como dice el artículo 21 constitucional, esto no se puede trasladar a nadie y tienen que hacer su tarea la Federación, los estados y los municipios.

-¿Le dijo eso, que no era su intención balconear?

-Si

- ¿Se comprometió a no hacerlo?

-No, no ¿cómo le voy a sacar yo un compromiso al presidente? Pero si creo que es una tarea que debemos estar trabajando juntos y unidos todos los días.