AMLO vive del salario y no puede donarlo

Ciudad de México

"Vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes, que viven del sueldo. Soy igual. Si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, me iría yo a trabajar... Si, que es una gran profesión la de ustedes", dijo el mandatario refiriéndose a los representantes de los medios de comunicación.

Ayer miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero adelantó que su salario como funcionaria federal será donado a una casa hogar de niños con discapacidad en Querétaro. Solamente se quedará, dijo, con la pensión que recibe como ex integrante del Poder Judicial.

El presidente también habló a la final de futbol mexicano que disputarán América y Cruz Azul, pero eludió responder quien será el ganador.

"Que gane el mejor, porque resulta que mi equipo (Pumas) lo cepillaron, o sea, entonces va a estar bien. Hoy y el domingo, no hago ningún pronóstico, esto genera muchas pasiones. Les diría que hasta en la familia, qué bueno que haya pluralidad y que gane el mejor. Son dos buenos equipos, Cruz Azul y América. Así son los deportes".