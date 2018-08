AMLO a las víctimas: ´olvido no, perdón sí´

"La violencia no se puede resolver sólo con mano dura, con cárceles, con masacres... no creo en la Ley del Talión, porque si nos atenemos a eso, nos vamos a quedar chimuelos y tuertos todos". Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México.

Ciudad Juárez, Chih.

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió justicia a las familias de las víctimas de la violencia durante uno de los llamados Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

López Obrador e integrantes de su futuro gabinete de seguridad participaron en el primero de varios foros realizados en Ciudad Juárez, donde se reunieron con víctimas de la violencia, académicos, autoridades y representantes de diversos sectores. Los foros también tendrán lugar en otras ciudades mexicanas.

El futuro gobernante mexicano se comprometió a enfrentar con otro enfoque la intensificación de la violencia en México.

Una propuesta controvertida es el otorgamiento de una amnistía a las personas no implicadas en delitos violentos. López Obrador ha dicho que la gente debe perdonar, pero no olvidar.

LOS RECLAMOS

Los defensores de los derechos de las víctimas interrumpieron brevemente el foro que tenía lugar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Fue el escenario que las víctimas de la violencia encontraron para hacer llegar sus exigencias y reclamos al tabasqueño y al gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral.

Desde su llegada al auditorio, familiares de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado abordaron al virtual presidente electo para exigir justicia.

Al gobernador le llegaron reproches. Al terminar su participación en el Foro Escucha Ciudad Juárez, un hombre subió al estrado para solicitarle una audiencia, que, a decir de los familiares, llevan tiempo pidiendo.

Mientras que el discurso de López Obrador se vio interrumpido por el grito de justicia; él pidió a las víctimas y familiares que aprendan a perdonar, pero no a olvidar: "Tenemos que actuar en unidad, pensando que la patria es primero y estar dispuestos a perdonar, lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estar a favor del perdón, respeto mucho a quienes dicen ´ni perdón ni olvido´, yo les digo: olvido no, perdón sí´´, expuso el virtual presidente electo.

Acompañado de quienes serán los titulares de las Secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, añadió que la política de pacificación en el país será integral, pero dejará de utilizarse la violencia.

´´La violencia no se puede resolver sólo con mano dura, con cárceles, no se puede resolver el problema de la violencia con masacres, no creo en la Ley del Talión, porque si nos atenemos a eso, nos vamos a quedar chimuelos y tuertos todos´´, declaró.

CLAMOR. Los defensores de los derechos de las víctimas se congregaron durante el foro, ayer en Ciudad Juárez.

Desde las seis de la mañana

López Obrador invitó a todos los participantes a hablar de todos los temas, sin tapujos. Se comprometió a no delegar a nadie el problema de la seguridad pública.

´´Voy a hacerme cargo de manera personal del problema de la inseguridad y la violencia, todos los días, desde las seis de la mañana, me voy a reunir con el secretario de la Defensa (Nacional), de Marina, de Gobernación y de Seguridad Pública", aseguró.

A Ciudad Juárez le prometió, desde el 1 de enero, bajar impuestos y aumentar al doble el salario mínimo.

´´Desde ese día, en Ciudad Juárez va a bajar el IVA a 8%, va a bajar el impuesto sobre la renta a 20%, van a costar lo mismo la luz y las gasolinas, el diesel, el gas, que lo que vale en el otro lado de la frontera´´, afirmó.