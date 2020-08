AMLO va por reubicación de gasoducto Sonora

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno busca un acuerdo con la comunidad yaqui para poder reubicar el gasoducto Sonora pues, señaló, con la obra detenida "se está perdiendo más".

Durante su conferencia de prensa de este viernes, realizada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, refrendó los compromisos adquiridos este jueves con los yaquis respecto a respetar el uso de tierras, abasto de agua y la reubicación del gasoducto.

No obstante, como lo ha hecho en otras ocasiones, el mandatario describió cómo a través de "contratos leoninos", si hay algún tipo de inconveniente en las obras, es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien paga las multas.

"[...] cuando se terminen los contratos, se compre el gas, los gasoductos no van a ser de la CFE, sino le van a quedar a las empresas, [...] a pesar de que son financiados por la Comisión Federal.

"Lo otro. Si en la construcción del gasoducto se impide el paso, se interrumpe la obra, como sucedió en el caso de los yaquis, tiene que pagar una multa la CFE a la empresa. La empresa no pierde", acusó López Obrador.

Por otro lado, el morenista acusó que la comunidad yaqui no fue consultada para la construcción del gasoducto, pues "todo se hacía por la fuerza, no había diálogo, no había convencimiento".

Ante ese escenario, "se debe buscar un nuevo acuerdo y cambiar el trazo porque no se puede usar el gasoducto y "se está perdiendo más", agregó.

"Ellos (los yaquis) aceptan el diálogo con nosotros, nos tienen confianza, por eso fui y vamos a buscar la solución para que no pierda más la hacienda pública", enfatizó.

La declaración en sí misma corrige un error del mandatario, quien en julio aseguró que siete gasoductos entraban en operación tras alcanzar un acuerdo con las empresas contratadas para su construcción y proveeduría de gas a la CFE.