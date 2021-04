AMLO se vacunará en Palacio Nacional para dar confianza

"A veces los hijos los convencen o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas, entonces para la segunda llegan los que no lo hicieron en la primera dosis, entonces esperamos que esto también suceda, que cuando se vayan a la segunda, los que no asistieron puedan asistir y darles más seguridad, por eso yo me voy a vacunar aquí para decirle a mis compañeros veteranos de que no hay problema", comentó.

Aseguró que el gobierno federal ya cuenta con las "vacunas para concluir la protección a todos los adultos mayores, con este embarque que está llegando ya se tiene para que alrededor del día 20 de este mes se concluya la vacunación con una dosis. Hay porcentaje que no quiso vacunarse también lo vamos a informar".