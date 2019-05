AMLO se rodea de gente que sólo sabe decir ´sí, señor presidente´: Marko Cortés

Madero, Tam.- En un recorrido que realizó en el sur de Tamaulipas en apoyo a los candidatos a diputados, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del Acción Nacional, dijo que México ha tenido un retroceso de 40 años con la política de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y acusó que el mandatario federal se rodea de gente que sólo sabe decir "sí, señor presidente".

Sobre la renuncia del director general del IMSS, Germán Martínez, el entrevistado señaló que todo parece ser que el ahora exfuncionario se percató de las deficiencias con las que gobierna la Cuarta Transformación.

"Las incongruencias del Gobierno de López Obrador, es lo que ha provocado la salida de Germán Martínez, porque se dice una cosa, pero se tiene a la gente esperando en el IMSS horas, sino es que días para ser atendidas, porque no hay medicinas".

Aseveró que "el problema del gobierno de López Obrador, es que está rodeado de un equipo de gente que solamente sabe decir ´sí, señor presidente´, porque no toman decisiones y sólo están sometidos al mandato del presidente de la República, pero que no están tomando decisiones correctas", advirtió.

Criticó que el Gobierno federal no se está preocupando por el bienestar de los mexicanos, más bien está creando clientelas electorales; "lo que le interesa al presidente López Obrador es ganar elecciones y no está apostando por resolver los problemas de economía, porque tenemos el peor arranque en los últimos 4 sexenios. No le interesa el tema de seguridad, porque tenemos los índices con datos oficiales más violentos en la historia de México. Esto es inaceptable".

Más información en el impreso