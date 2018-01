AMLO a Salinas de Gortari: “Es un fanfarrón"

"¿Continuarán algunos de los aspirantes atados al localismo y al simplismo, o asumirán finalmente que a lo largo de su historia y por su ubicación geográfica, en México la política siempre ha sido y seguirá siendo geopolítica?", se preguntaba el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari en un artículo de opinión publicado en EL PAÍS este jueves. Esta cuestión ha encendido al aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que ha querido responder llamando al exmandarario "fanfarrón".

López Obrador, de gira electoral en Chiapas (sur de México) con su coalición Juntos Haremos Historia, ha insistido en que Salinas de Gortari "siempre ha querido protagonismo". El expresidente, que gobernó México desde 1988 a 1994 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteaba en una tribuna una serie de preguntas sobre la situación de México y cómo debería encarar el país las proximas elecciones de julio. "¿Seguirá el debate electoral anclado como desde hace 30 años al falso dilema neolioberalismo-populismo?", se cuestionaba, entre otros 20 puntos.

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusado de populista por sus rivales, ha querido zanjar el asunto con esta declaración: "Sí [quiere protagonismo], siempre le ha gustado eso, es el jefe de la mafia del poder y lo presume". "Lo único que pedimos es que no azucen a la gente a la violencia, que se resuelvan nuestras diferencias por la vía pacífica y electoral", ha añadido.

"Nosotros somos los únicos que podemos acabar con la corrupción en México, así de claro", ha enfatizado el aspirante, que se presenta a estas elecciones por tercera vez. "No es que estemos pensando que somos insustituibles, es que tenemos la autoridad moral para acabar con la corrupción porque no somos corruptos, no hemos participado en componendas, no pertenecemos a la mafia del poder, no hemos estado en la asociación delictuosa", apuntó antes de rematar: "Ya los mexicanos son los que van a decidir, la decisión está en sus manos, y decidirán si quieren más de lo mismo o quieren un cambio verdadero. Cambio sí; o cambio no".