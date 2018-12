AMLO: Robo de combustible se combatirá dentro y fuera de Pemex

Cd. de México.

"A partir del 20 de diciembre se inició este plan conjunto del Gobierno de la República para el combate a robo de hidrocarburos. Hubo una intervención, el día 20 hubo remoción de funcionarios, ceses que están dispuestos para organizar el control y el resultado lo empezamos a ver a partir del día 21", dijo el titular de Pemex, Octavio Oropeza.

Al participar en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el directivo de la paraestatal indicó que para diciembre de este año suman 1.6 millones de barriles robados.



No obstante, afirmó que de noviembre a diciembre el robo de combustible disminuyó en un 17 por ciento.



Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, afirmó que tras la intervención en Pemex se iniciaron procedimientos penales por robo de combustible contra 3 individuos, cuyos nombres y cargos no reveló.



En tanto, el Presidente López Obrador expuso que el robo de combustible el año pasado significó en términos generales una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos.



Señaló que la mayor parte de los huachicoleros operan con la complicidad de autoridades.



"Hay la hipótesis de que de todo el robo sólo el 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla. La mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución, entonces son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba", sostuvo.



"Yo no tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible, lo que sí sé es que tenían conocimiento de eso, no tengo duda. Sabían, pero no puedo sostener con pruebas que participaban. De que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas, se contrataban sistemas precisamente para la vigilancia de ductos".



Destacó que el plan antihuachicol contempla la intervención de 15 dependencias federales.



El Ejecutivo agregó que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha establecido comunicación con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y abordaron el tema de que no habrá tolerancia en actos ilegales.



"Fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado el que participara en actos ilícitos, no se le va a tolerar a ningún servidor público", reiteró el Presidente.