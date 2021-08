AMLO responde a EU por tema energético: "No nos entrometemos en asuntos de otras naciones"

Luego que ayer jueves Estados Unidos urgiera a México a respetar la inversión privada en materia energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador los exhortó respetar la política que México decida en este sector, así como su gobierno; asimismo señaló que no se entromete en asuntos del país vecino.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno no se entromete en asuntos de otras naciones, porque no quiere que países extranjeros decidan sobre temas que solo corresponden a los mexicanos.

"Es un asunto de cada país, de cada nación, somos libres, y soberanos somos independientes, entonces no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos no nos metemos y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos

"Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues está bien hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en el país, es un principio universal, pero debemos respetar en esta materia de la política eléctrica", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que ante las recientes heladas que afectaron a Texas, se informó que no "funciona bien" la política energética que se aplica en este estado y otros de la Unión Americana "pero eso ya no me corresponde a mí".