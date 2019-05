AMLO: Rescate de cuerpos en mina no frena proceso legal contra responsables

CIUDAD DE MÉXICO.

El rescate de los cuerpos de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, no frenará o detendrá procesos legales pendientes contra los señalados como responsables, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si hay denuncias que se den curso. No vamos a frenar o detener procesos legales pendientes, de la responsabilidad de quienes han cometido un delito. Si hay denuncias, adelante", expresó.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo Federal rechazó que su gobierno establezca relaciones de complicidad.

"No es de 'guarda este expediente, saca este expediente preséntalo, persíguelo', ya eso se acabó. No voy a ser tapadera de nadie y al mismo tiempo no voy a perseguir a nadie o a fabricar delitos para nadie", sostuvo.

López Obrador anunció que se constituirá un comité para el rescate de los cuerpos en la mina Pasta de Conchos que quedaron atrapados en una explosión en 2006.

Sin embargo, ese comité solo estará conformado por el Gobierno federal y los familiares de las víctimas, por lo que dejó fuera al sindicato minero dirigido por el senador Napoleón Gómez Urrutia y la empresa Grupo México, dueña de la mina, presidida por Germán Larrea.

"Ya estamos trabajando para que se constituya un comité que no tenga que ver ni con la empresa ni con el sindicato, nada más con el gobierno y los familiares. Puede ser que ayuden los sindicados si tiene información, los de la empresa si tiene información, pero el trabajo de rescate lo vamos a hacer nosotros de manera directa", afirmó.