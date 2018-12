AMLO reabre escuela normal "El Mexe"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción para reabrir la escuela normal Luis Villarreal "El Mexe", que fue cerrada en 2003 cuando fungía como gobernador de Hidalgo el priísta Miguel Ángel Osorio Chong.

En las instalaciones la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero el titular del Ejecutivo Federal presentó el plan para la construcción de las instalaciones la normal rural donde en su momento estudió el revolucionario Lucio Cabañas. Bardas pintadas con leyendas de "Reapertura de El Mexe" con internado "YA", recibieron al político o de Tabasco quien estuvo acompañado del gobernador de Hidalgo, el priísta Omar Fayad Meneses.

En un momento se registró una guerra de porras a favor y encontrar del gobernador hidalguense. Unos gritaban "Fuera Fayad", mientras que otros apoyaban "Omar, Omar, Omar". Incluso cuando el mandatario estatal daba su discurso un grupo de maestros lo abuchearon, le silbaron e incluso le gritaron "asesino".

Fayad Meneses tuvo que levantar la voz y llamó a la unidad para que vuelva a funcionar a partir de este martes la Normal Rural de "El Mexe".

"Para que no haya malos entendidos: no va a desplazar a la UPEFIM, no es la intención del presidente de México reemplazar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, tampoco saldrá la telesecundaria ni el CECyTE", aclaró el mandatario priísta.