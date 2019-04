AMLO: Quiero ver a los maestros votando libres y en secreto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere ver elecciones internas en el magisterio y a los docentes ejerciendo un voto directo y secreto.



"También decir: libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en la primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas con voto directo y en secreto, sin acarreos", comentó López Obrador.



"Estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación, van a dar una clase, una lección de civismo cuando corresponda elegir a sus dirigentes".



Cuestionado en su conferencia matutina sobre la intención de Elba Esther Gordillo de buscar nuevamente la dirigencia del SNTE, el Mandatario federal expresó que está en su derecho de manifestarse.



"Está en su derecho de manifestarse. Quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, se va a abrogar y no quiero que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos.

"Se andan frotando las manos para que puedan decir: 'son iguales, es lo mismo' o para que tengan motivos y puedan seguir en sus actividades, que dicho sea de paso son legítimas. Aunque sean dirigentes, todo mundo tiene derecho a eso", mencionó.



El tabasqueño aseguró que la instrucción que tiene Esteban Moctezuma -titular de la SEP- es que en la nueva reforma no quede algún resquicio de la promulgada por Enrique Peña Nieto.



"La instrucción que tiene el Secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa, primero por justicia, porque fue indebido lo que hicieron, aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza", comentó.



"Primero eso, que fue algo impuesto, que en vez de ayudar perjudicó. Pero, también hay que cancelarla para que no haya pretextos, que no haya excusas, porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales".