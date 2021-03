AMLO quiere que se regrese a clases presenciales antes de que concluya el actual ciclo escolar

“Antes hay que garantizar el derecho a la vida y a la salud, no podemos continuar con las clases a distancia, han ayudado mucho, pero no es lo mejor. Ya los niños y niñas quieren encontrase de nuevo en la escuela, no vamos a esperar a que termine el ciclo escolar con clases a distancia, antes tendremos clases presenciales en Sinaloa y en todo el país”, aseguró López Obrador.

Acompañado por el gobernador del estado, Quirino Ordaz, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el Presidente inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en esta capital.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo hizo un repaso de los avances y beneficiaros de los programas sociales en la entidad.