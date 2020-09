AMLO presenta su segundo informe de gobierno

Termina el segundo informe de gobierno

09:53: Se entona el himno nacional mexicano.

09:50: "Sigamos haciendo historia, sigamos haciendo patria, por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México ¡Qué viva México", finaliza su discurso.

09:46 Estamos logrando la Cuarta Transformación de manera pacífica. La mayoría de los habitantes de México aprueban nuestra gestión, dice.

09:45: Invité al fiscal y al presidente de la Corte pero no pudieron asistir. Tuvieron la arrogancia de sentirse libres, dice.

09:44: Yo votaría por no someter a proceso a los expresidentes, apunta. De realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, señala.

09:40: Hay menos feminicidios y menos robos, dice. Señala que sólo han aumentado los homicidios dolosos y la extorsión.

09:39: Destaca una estrategia de seguridad a favor de los jóvenes.

09:38: Destaca la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.

09:36: Una mujer será la que encabece la CNDH, refiere. Destaca el trabajo en favor del arte, templos y monumentos históricos, así como la construcción del Centro Cultural del Lago de Texcoco y el rescate de Los Pinos.

09:35: Destaca la producción de textos a cargo del Fondo de Cultura Económica.

09:33: Destaca las becas entregadas por Conacyt a investigadores. Añade el desarrollo de ventiladores para "salvar vidas", ante la pandemia por Covid-19.

09:27: Agradece a los hospitales privados por enfrentar la pandemia de coronavirus. También da las gracias a las televisoras por transmitir las clases para los estudiantes.

09:25: La relación con los empresarios ha sido buena. A pesar de la crisis no se despidieron a empleados, dice el Presidente.

9:20: Destaca un incremento en las remesas. "La pandemia no ha desembocado en hambruna ni escasez de alimentos, ni en asaltos", dice.

"Ya pasó lo pero y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Ya estamos empezando a crecer", refiere.

9:15: Nos han reprochado que no emprendimos un rescate elitista ante la pandemia, señala. Destaca apoyos a familias, adultos mayores, estudiantes y niños en 8 meses ,de 115 mil millones de pesos para beneficiar a 9 millones de personas. "No son dádivas", dice.

9:11: Destaca acciones contra el coronavirus, al desarrollar una vacuna en el país con empresarios.

09:08: Refiere AMLO que enfrentamos dos crisis: la sanitaria y la económica. "Vamos saliendo adelante. Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud", dice.

09:06: Fui de los primeros en sostener en que la corrupción era el principal problema de México, dice López Obrador al iniciar su mensaje.

"Este gobierno no será recordado por corrupto. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, no perseguimos a nadie", añade.

Por no permitir la corrupción y con medidas de austeridad, se han logrado ahorrar 560 mil millones de pesos, destaca.

09:04: Se hacen los honores a la bandera y se entona el himno nacional mexicano.

09:00: El Presidente entra al recinto, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.