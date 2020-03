AMLO pide no despedir a empleados durante crisis de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al sector empresarial a que durante la crisis del coronavirus no despidan a sus empleados porque eso es ilegal e injusto.

"Hago un llamado a los empresarios a que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores. Esta empresa que es muy grande y famosos tiene que ver con franquicias extranjeras, es un mal ejemplo el que están dando, ojalá y esto no suceda".

En un video mensaje, que grabó en el convento de Yanhuitlán, el Presidente dijo que no mencionará a dicha empresa que presuntamente va a despedir a su personal porque quiere que rectifiquen y que ayuden porque según la Ley no hay fundamentos para los despidos.

"No hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores, eso es una gran injusticia.

Fustigó que los empresarios no deben de aprovechar de la crisis de salud, para hacer cosas indebidas,

Esto luego de que, dijo, recibió un reporte de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de que en las redes había denuncias que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores.