AMLO pide ayuda a "Canelo" y Andy Ruiz para prevenir adicciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado a Saúl Álvarez, a Andy Ruiz y a todos los deportistas mexicanos que se unan a su campaña para la prevención de las adicciones, y al programa Juntos por la paz.

"Desde ahora al 'Canelo' que se una, que lo necesito, también a Andy... A este de peso completo. A Andy Ruiz, mi tocayo, al que le deseo suerte en su pelea en Arabia, me están diciendo que no es el mejor peleador, pero ha demostrado que puede. Él y todos los que puedan que se unan a dar el mensaje, me van a ayudar".

Dentro de este contexto anunció que próximamente jugará "un partido de beisbol con estrellas, y se va a grabar, y todos van a hablar a dar el mensaje. Todos, el beisbol, futbol, en todos los deportes los necesitamos".

En su conferencia de prensa matutina destacó que la estrategia para el crecimiento del país comienza desde el pueblo mismo, junto con las empresas y la concientización. "El programa juntos por la paz, el programa para prevenir las adicciones es para eso, para alejar a los jóvenes de los problemas, y los empresarios, con los que llevamos buena relación, han comprendido esto. Tenemos todos que ayudar, incluido las empresas".

López Obrador recordó que durante su mensaje que dio el pasado domingo en el Zócalo al haber cumplido un año en el poder, "el domingo que lo plantee en el Zócalo, hubo una muy buena respuesta... Quisiera que ese fragmento... porque me salió del corazón. Lo que aquí planteo, pero en el Zócalo, pues ahí calienta".

Agregó "a todos les gusta el futbol, y por ahí va el mensaje". Se destacó en un video, el protocolo de la Liga MX en la jornada 19, donde la campaña "Juntos por la paz" fue el eje.