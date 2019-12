AMLO pide ayuda a ‘Canelo’ y Andy para prevenir adicciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hizo un llamado a Saúl Álvarez, a Andy Ruiz y a todos los deportistas mexicanos que se unan a su campaña para la prevención de las adicciones, y al programa Juntos por la paz.

“Desde ahora al ‘Canelo’ que se una, que lo necesito, también a Andy... A este de peso completo. A Andy Ruiz, mi tocayo, al que le deseo suerte en su pelea en Arabia, me están diciendo que no es el mejor peleador, pero ha demostrado que puede. Él y todos los que puedan que se unan a dar el mensaje, me van a ayudar”.

Dentro de este contexto anunció que próximamente jugará “un partido de beisbol con estrellas, y se va a grabar, y todos van a hablar a dar el mensaje. Todos, el beisbol, futbol, en todos los deportes los necesitamos”.