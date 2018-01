AMLO es peor que un nini: Meade

Cd. de México.- José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, aseguró que su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es peor que un "nini", ya que además de no trabar ni estudiar, se decide a destruir y confrontar.



"Este es un López al que le tomó 14 años terminar la carrera, lleva 12 años sin trabajar y decía yo, es un nini, ni estudia ni trabaja, pero me equivoqué, porque es peor que un nini", expresó Meade.

"No solamente no estudia y no trabaja, sino que además destruye, confronta y divide. Aquí, en el palacio de la pelota (el Frontón México), aquí, vimos gentes que llegaron a destruir nuestros empleos, lo mantuvieron tomado".



En tono de mofa, Meade hizo eco de los señalamientos que presuntamente vinculan a López Obrador con Rusia.



"Hay que ser justos, lo vemos haciendo esfuerzos, así como Ricardo habla inglés y francés, según nos dicen los medios, López está empezando a aprender a hablar ruso", aseguró el ex Secretario de Hacienda.



Al hablar sobre su contrincante panista, Ricardo Anaya, el precandidato arropado por el PRI lo acusó de actuar con deslealtad, de dividir al PAN y se burló de que toque el ukulele, instrumento parecido a una pequeña guitarra.



"Enrique Ochoa (dirigente del PRI), sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer el presidente de un partido: es asegurar que el partido esté unido. ¿Y qué es lo contrario de un partido unido? Un partido dividido y si alguien dividió un partido, ¿comparte los valores de la CROC?", cuestionó Meade.



También habló de sus oponentes durante un acto organizado por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en las instalaciones del Frontón México.



Al finalizar el encuentro, en entrevista, el precandidato sostuvo que no está al pendiente de ninguna campaña que no sea la suya.



"No le respondo nada (a López Obrador), yo solamente le respondo a la gente. No me preocupo ni volteo a ver las campañas de los demás ni me preocupo por hacerle el diagnóstico de lo que está haciendo bien o mal", manifestó Meade.

---



Los nervios

El coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, aseguró que el político tabasqueño está muy nervioso ante el avance de Meade en las preferencias electorales.



"Están muy nerviosos. Veo a López Obrador muy nervioso, siente ya pasos en la azotea porque sabe que Pepe Meade ya lo alcanzó y que lo vamos a rebasar, por eso está más ocupado de pensar y de ver nuestra campaña que en la propia", aseveró Nuño.



El ex Secretario de Educación Pública sostuvo que el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México pasa de ocurrencia en ocurrencia al exponer sus propuestas.



"(AMLO habla) de pedir dialogar y liberar criminales, de acabar con el futuro de los jóvenes con la reforma educativa. Ya lo conocernos, así es López Obrador, va de una ocurrencia a otra, poniendo en peligro el futuro de México", agregó Nuño.