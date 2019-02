AMLO: Pediremos a EU que atienda a sus jóvenes en materia de drogas

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en política de drogas lo primero es atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia, por lo que una de las prioridades es crear condiciones para que los jóvenes estudien y trabajen, pero adelantó que se prepara una estrategia de información sobre el consumo de drogas, y que pedirá al gobierno de Estados Unidos que haga lo mismo con los jóvenes de ese país.



"Lo primero es atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia. Y en eso estamos, atendiendo a los jóvenes. Estuve el fin de semana en Sinaloa y en Durango, y el mensaje fue acerca de crear condiciones para el bienestar, construir caminos, universidades, sembrar, dar oportunidades a los jóvenes de trabajo, de educación. En eso estamos, eso es lo principal, eso nos va a ayudar mucho a que haya opciones, que haya alternativas. Y también vamos a hacer toda una campaña, ya se está trabajando, de información sobre el consumo de drogas, de orientación a los jóvenes".



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que esta será una campaña amplia, creativa, "para conmover y crear conciencia en los jóvenes para no caer en el vicio de las drogas, sobre todo de las drogas que son fatales, drogas que destruyen, que causan la muerte de jóvenes. Algo que es muy doloroso. Y al mismo tiempo vamos a revisar lo del consumo de drogas, vamos a decir, no dañinas, no tan adictivas, tan peligrosas, si esto nos ayuda también a conseguir la paz".



Aseguró que, de manera respetuosa, pedirá al gobierno de la Unión Americana a que atiendan a sus jóvenes para que estos tengan opciones en su desarrollo.



"Le vamos a pedir respetuosamente al gobierno de Estados Unidos, para que ellos atiendan a los jóvenes, que los jóvenes de Estados Unidos tengan opciones, tengan alternativas, tengas oportunidades, que no sean marginados, que no sean discriminados y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación a los jóvenes, que no existe".



"¿Qué tiene que ver Estados Unidos con nosotros? Mucho en este tema, porque crece el consumo en Estados Unidos y crece el tráfico. Y lo que queremos es atender esto de manera conjunta, ir al fondo, o sea, no estar nada más nosotros atendiendo efectos, sino que nos apliquemos y se vaya a las causas, al fondo del asunto", comentó.