AMLO ofrece disculpas a ex funcionarios

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los ex funcionarios federales a los que acusó de incurrir en conflicto de interés por vincularse a empresas del sector energético luego de desempeñar cargos públicos relacionados con ese mercado.



Notas Relacionadas.

"Ofrezco disculpas pues, pero se pasaron, se pasaron, no es ilegal, puede que no sea ilegal pero es una inmoralidad, sin duda", sostuvo el Mandatario en su conferencia.

"Eso que se dijo no es con ánimo de afectar a nadie, es nada más decir esto es lo que pasaba ¿Qué nos pide la gente? Que se separe el poder económico del poder político, que ningún grupo, por poderoso que sea se apodere del Gobierno, como sucedía".



López Obrador aseguró que al revelar esta información de ex funcionarios federales se dijo que se trataba no de un asunto jurídico, sino moral.

"No es un asunto jurídico, es un asunto moral, porque si vamos a lo jurídico, las leyes no impedían que un funcionario pasara a formar parte de un consejo de administración de una empresa particular a la que favoreció o con la que tuvo tratos mientras se desempeñó como funcionario público (...) porque las leyes estaban hechas para permitir esas cosas".



La lista dada a conocer incluyó al ex jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, quien es propietario de la empresa Proveedora de Servicios de Energía y al ex Presidente Felipe Calderón, quien se desempeñó como Secretario de Energía en el Gobierno de Vicente Fox y luego fue consejero de Avangrid.



López Obrador cuestionó que cinco ex Secretarios de Estado pasen a formar parte de los consejos de administración de empresas del sector en el que se desempeñaban como servidores públicos.



"Todos ellos trabajaron o trabajan en empresas vinculadas a las áreas que ellos tenían encomendadas como servidores públicos, entonces sí es una inmoralidad", insistió.



El Jefe del Ejecutivo dijo que eso no sucede en el sector financiero, en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad.



"Esto no pasa en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos", dijo.



Como ejemplo señaló el caso de un ex director del IPAB que pasó a uno de los bancos rescatados.