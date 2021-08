AMLO ofrece alternativa para presa El Zapotillo y propone asumir futuros daños

CAÑADAS DE OBREGÓN, Jal .- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una alternativa a los pobladores de Temapulín , Acasico y Palmerejo para que permitan que funcione la presa El Zapotillo y les garantizó que no se inundaría ninguna de las tres comunidades.

Prosiguió: "Yo firmaría ese compromiso y lo elevaríamos a rango de ley, mediante un decreto para que estén completamente seguros de que no va a suceder nada que afecte a los pueblos, que no se va a inundar".

El titular de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, acudirá a Temacapulín el próximo sábado a presentarles la propuesta que consiste en dejar la cortina en 80 metros de altura, en lugar de 105 metros.

Con dicho planteamiento, el agua almacenada solo alcanzaría para abastecer con 3.5 metros cúbicos por segundo a Guadalajara y a Los Altos de Jalisco, por lo que se buscaría una opción para abastecer al corredor industrial de León, Guanajuato.

En caso de que los inconformes no acepten la propuesta del gobierno federal, el presidente ordenó que se haga solo una obra de protección para que en caso de que se presente una situación extraordinaria, "no se caiga la presa o se destruya, me preocupa la afectación a las comunidades", refirió.

López Obrador se comprometió a regresar en un mes a Temacupulín para escuchar la decisión de los pobladores.

La obra de la presa inició en 2011, su diseño original era una cortina de 105 que almacenaría 865 millones de metros cúbicos, hasta el momento se han erogado más de 6 mil millones de pesos.