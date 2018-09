AMLO: Nunca usaré al ejército para reprimir al pueblo como pasó en el 68

Cd. de México

"En esta plaza donde en tres días más se cumplen 50 años de la represión de estudiantes, en esta plaza histórica, hacemos el compromiso de no utilizar nunca, nunca jamás, al Ejército para reprimir al pueblo de México", dijo en Tlatelolco.



En su mitin, destacó que ha ordenado la desaparición del Estado Mayor Presidencial, cuyos elementos, señaló, también participaron en la matanza de estudiantes.



El Presidente electo anunció que presentará una reforma para desaparecer a la Marina y el Ejercito tal como están ahora y en su lugar se creará "un Ejército de paz", una guardia civil.



"Vamos a hacer un llamado a los soldados para dar un giro a la labor del Ejército y la Marina, que ya no se ocupen de las tareas que hasta ahora tienen encomendadas, que la defensa nacional la podemos hacer, si se necesita, todos, como ha sido siempre en la historia de México, si nos invaden, si nos agreden de otros países, todos vamos defender la patria", expuso.



"No sólo los soldados y que ahora los marinos y los soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza como un ejército de paz".



Dicha reforma, mencionó, la propondrá en su momento.