AMLO: "Nos toca pagar platos rotos por el neoliberalismo"

Cd. de México.

El Presidente López Obrador aseguró que las bajas notas de calificadoras a Pemex y CFE se debe a políticas de lo que llamó época neoliberal por lo que se castiga al Gobierno actual.



"Yo me preocupo y me ocupo, sobre todo, lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al País por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo los últimos años y para ser más preciso el año pasado", acusó.



"Nos toca pagar los platos rotos, para que quede claro, fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la corrupción".



En conferencia mañanera, el Mandatario reprochó que las calificadoras hayan permanecido calladas cuando imperó la corrupción.

"Neoliberalismo es sinónimo de corrupción, de robo, y tanto Pemex como la CFE fueron las empresas más saqueadas, no sólo de México, sino del mundo, en el periodo neoliberal, lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa, a la calificadora es que durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y en CFE permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia", expuso.



López Obrador aseguró que respeta las decisiones de las calificadoras y reiteró que se va rescatar a la petrolera y a la CFE.



Para ello, destacó, se va tomar en cuenta que no haya corrupción.



"Los hechos van a ir hablando. Cuando se acabe por completo con la corrupción y se rescate a Pemex, a la CFE, se van a aclarar las cosas. Estoy optimista en este sentido, lo vamos a lograr. No es un asunto complicado, grave, porque depende de un manejo eficiente y honesto en la CFE", sostuvo.



Ayer, la calificadora Standard & Poor's bajó la perspectiva crediticia de la Comisión Federal de Electricidad de estable a negativa, la misma que ya otorgó a Petróleos Mexicanos y a la nota soberana de México.