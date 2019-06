AMLO: No se protegerá a nadie, prófugos serán detenidos

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se buscará detener a prófugos de la justicia, pues, insistió, su Gobierno no protege a nadie.

Esto luego de ser cuestionado sobre el ex Gobernador de Puebla Mario Marín y el ex directivo de Pemex Emilio Lozoya, quienes son buscados por autoridades ligados a casos de corrupción.

"Nosotros no permitimos ni la corrupción ni la impunidad, nosotros no vamos a ser tapadera de nadie y no se van a autorizar negocios ilícitos desde la Presidencia de la República y eso se está cumpliendo", afirmó.



"Estos casos están siendo atendidos. Si están prófugos, van las autoridades competentes a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General, se tiene que aclarar a la gente. Yo no tengo problema de conciencia ni en este ni en otros casos porque no protejo a nadie. Cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger".



Sin revelar nombres, el Mandatario sugirió que hay una persona a la que le dieron impunidad gracias a que ayudó al fraude de 2006 en su contra.



"Hay hasta elementos en el caso de una de ellas que participó en uno de los fraudes que nos hicieron y precisamente le dieron impunidad por eso, porque les ayudó en el fraude en contra nuestra", comentó.



"Yo no voy a actuar de manera vengativa, no es mi fuerte la venganza. Hay una investigación abierta, hay delitos, hay órdenes de aprehensión, pues se van a cumplir y eso corresponde a la Fiscalía General".



Reiteró que en breve se dará a conocer el informe de la Función Pública sobre el superdelegado de Jalisco Carlos Lomelí, quien ha sido acusado de conflicto de intereses por venderle medicamentos al Gobierno federal.