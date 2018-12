AMLO: No se ocultará nada en el caso del accidente en Puebla

Cd. de México.

"Hay de parte del Gobierno el compromiso, la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada, tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente, esta tragedia", afirmó el Mandatario en su conferencia mañanera.

"Vamos a presentar en su momento, y para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero de reconocido prestigio para que presente un dictamen que vamos a dar a conocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada".



El Mandatario agregó que se busca que una organización internacional especializada se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron la caída de la aeronave.



Agregó que no acudió al homenaje que se rindió a los políticos poblanos debido al "ambiente que crearon conservadores".



"Un ambiente que crearon ex profeso los conservadores de siempre, que actúan de manera mezquina. Además de ser hipócritas y corruptos, también son mezquinos", sostuvo.



Señaló que en redes sociales comenzaron a responsabilizar al Gobierno federal. Por ello, dijo, también hubo expresiones de protestas en el funeral contra la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero.



"Para no hacerles el juego a estos provocadores de mezquindad decidí actuar de manera prudente", expuso.



No obstante, afirmó que el Gobierno federal estuvo presente en los funerales a través de funcionarios del Gabinete.

