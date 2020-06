AMLO no se hará test de COVID-19 pese a casos en su equipo

A pesar de que un miembro cercano de su gobierno dio positivo al coronavirus, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que no piensa realizarse la prueba aunque reconsideraría una próxima gira por el país y un viaje a Estados Unidos.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció el domingo por la noche que había dado positivo al virus dos días después de compartir con López Obrador un evento público en Tabasco, en el sureste, y en otros eventos públicos en las últimas semanas.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Horas más tarde, el IMSS anunció que otros tres funcionarios del organismo que estuvieron en contacto con Robledo también resultaron positivos. Los tres se encuentran asintomáticos, en buen estado de salud y desde el confinamiento domiciliario trabajan.

El presidente mexicano informó que hasta ahora nadie más del personal que lo acompañó durante el viaje de ocho días ha tenido problemas de salud pero dijo que está reconsiderando salir de gira por el país la próxima semana como había planeado, además de un viaje a Estados Unidos para poner en marcha el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) que comienza el 1 de julio.

Hasta el domingo por la noche México reportaba 117.103 casos de COVID-19 y al menos 13.699 muertes.

En tanto, para evitar más contagios en la central mayorista de alimentos de Bogotá, desde el lunes se restringirá en 50% la cantidad de público en el complejo en el que hasta el momento se han contagiado 78 personas.

Por otra parte, cuatro de los 85 centros comerciales de Bogotá reabrieron para una prueba piloto de ocho días, con distanciamiento y tapabocas obligatorios, y el 35% máximo de público para evaluar si se puede permitir la apertura total de estos establecimientos desde el 15 de junio.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Espinosa, dijo a la AP que debido a las nuevas normas de Venezuela -que permite el regreso de sus ciudadanos solamente tres días a la semana-, se reducirá en un 80% la salida de migrantes desde la ciudad fronteriza de Cúcuta. Se calcula que unos 7.000 venezolanos están esperando salir desde esa ciudad.

En Colombia hay 40.719 contagiados y 1.308 fallecidos.

En Argentina, donde hay más de 22.700 infectados y 670 muertos, los habitantes de 18 de las 24 provincias dejaron atrás el aislamiento social obligatorio que rige desde el 20 de marzo a nivel nacional y entraron en una nueva etapa de "distanciamiento" en la que podrán consumir en bares, volver a las peluquerías y practicar deportes con protocolos de distanciamiento. En tanto, la cuarentena se mantendrá hasta el 28 de junio en Buenos Aires y sus alrededores, donde se concentran la mayoría de los casos.

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que la cuarentena en la capital y su cinturón urbano podría extenderse hasta agosto porque allí, a diferencia de lo que sucede en el resto de Argentina, "todavía está subiendo la pendiente" de casos positivos.

Por su parte, Chile redujo en torno al 25% la cifra de nuevos contagiados y muertos reportados el lunes luego que de la víspera se informara el máximo número de infectados y muertos en tres meses. En tanto, en el gran Santiago se intensificaron los controles policiales para reducir la movilidad de las personas.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó de 4.606 infectados y 74 fallecidos en la última jornada, un 27% y 23% respectivamente menos que el sábado. El país tiene 138.846 casos y 2.264 muertos.

Claudio Castillo, experto en políticas públicas de la Universidad de Santiago, explicó a The Associated Press que la cantidad de nuevos contagiados se redujo de un 13,2% hace cerca de un mes a un 1,3% la semana pasada. Sin embargo, destacó que la velocidad de los contagios no se ha reducido. Chile sigue en una curva en ascenso pero a menor velocidad, explicó.

En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto ejecutivo que rige la cuarentena domiciliar obligatoria, pero dio un plazo de cuatro días para que gobierno y Asamblea Legislativa emitan una norma para combatir la pandemia.

El pasado 3 de junio, el Ministerio de Salud prorrogó la cuarentena domiciliar obligatoria hasta el 15 de junio y ordenó que la población solo puede salir de casa para comprar comida en función del último número de su Documento Único de Identidad. En su fallo, la sala dijo que "el Órgano Ejecutivo en el ramo de salud carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales".

Al conocer la sentencia publicada en redes sociales, el presidente, Nayib Bukele, dijo en su cuenta oficial de Twitter: "La Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que, dentro de cinco días, asesinemos a decenas de miles de salvadoreños".

El Salvador registra 3. 104 casos confirmados, 58 fallecidos y 1.388 recuperados.

En Bolivia se vivió una jornada de protestas. En el centro de La Paz, centenares de artistas salieron a marchar para que no se elimine el Ministerio de Culturas después que el gobierno interino dispuso su cierre para ahorrar costos y usarlos para prevenir la pandemia.

En la ciudad vecina de El Alto, un grupo de trabajadoras sexuales entraron en huelga de hambre en petición de que se les deje retomar sus actividades, ya que el aislamiento de más de 70 días les ha afectado económicamente. Su representante, Lily Cortez, dijo que incluso presentaron un protocolo de bioseguridad, el cual fue rechazado por la alcaldía ya que necesita una mejor preparación.

En la segunda semana de la reapertura de las actividades en el país, el domingo se registró una baja en los casos confirmados. El Ministerio de Salud informó de 285 nuevos casos con lo que la cifra en total llega a 13,643 y 465 decesos.

En Venezuela, el total de contagiados se elevó a 2.451 tras contabilizarse 96 nuevos casos en las últimas 24 horas, 90 de ellos de venezolanos que ingresaron procedentes de Colombia y los restantes seis confirmados entre el personal de apoyo y seguridad desplegados en los puestos fronterizos, cercanos a poblados colombianos, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una declaración televisada. El recuento de fallecidos se mantiene en 22.

En Guatemala, el ministro de Salud, Hugo Monroy, anunció que las cifras suman 7.235 casos positivos más 267 fallecidos. Agregó que durante la jornada nació una bebe saludable y negativa, hija de una mujer que dio positivo al virus.

Durante el día, médicos de dos hospitales Del Parque de la Industria y Villa Nueva, que atienden a pacientes con COVID-19, dijeron sentirse disgustados por la falta de pago a varios de ellos y la falta de insumos, por lo que permanecería en sesión permanente para resolver el pago de sus honorarios y que atenderían sólo a pacientes delicados, sin poner en peligro la vida de otros pacientes. El Ministerio de Salud dijo poco después que alcanzó un acuerdo con los médicos y que todas las personas tienen asegurada la atención médica.

En América Latina se han registrado más de 1,3 millón de contagios y más de 66.700 muertos.

El coronavirus ha infectado a más de siete millones de personas y causado la muerte a más de 405.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.