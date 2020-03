AMLO: No habrá Fobaproa o condonación de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la contingencia por el coronavirus no habrá rescate de grandes empresas, como sucedió en el Fobaproa, porque la prioridad son los pobres y los más necesitados, así como las Pymes que generan el 90% de los empleos.

"Ahí es (Pymes) donde vamos a apoyar más. ¿Cómo se apoya a los sectores productivos? No aumentando impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción".

Señaló que no pospondrán el pago de impuestos ni la presentación de las declaraciones patrimoniales, porque ese modelo neoliberal ya no se aplica.

"En épocas de crisis, lo primero que hacían era pedir prestado, estaba el FMI. Cuando Zedillo se embargó el petróleo mexicano".

Señaló que ya no es la misma receta, se protege primero a los débiles, a los pobres, a los necesitados.

"Ya no va a haber como sucedió con el Fobaproa que cuando llegue una crisis y no solo se protege sino que se les permite saquear a los de arriba y nos pasan la cuenta a todos los mexicanos, se convierten las deudas privadas en deuda pública".

La excusa fue que si rescataban a las empresas de arriba eso iba a llevar a la reactivación económica y fue un gran saqueo, esas recetas ya no: reducción al pago de impuestos no, al contrario, lo que estamos buscando es que paguen los que no pagaban y siguen sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan".

Señaló que no es cosa menor porque se trata de grandes empresas, corporaciones, bancos que no plagaban, que se les condonaban los impuestos y por eso están enojados, no solo eran parte de la corrupción sino que además no plagan impuestos.

"Ellos lo saben, pero no voy a actuar buscando lo espectacular diciendo miren los bancos y las empresas".