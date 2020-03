AMLO: No habrá Fobaproa o condonación de impuestos

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la contingencia por el coronavirus no habrá rescate de grandes empresas, como sucedió en el Fobaproa, porque la prioridad son los pobres y los más necesitados, así como las Pymes que generan el 90% de los empleos.

"Ahí es (Pymes) donde vamos a apoyar más. ¿Cómo se apoya a los sectores productivos? No aumentando impuestos, no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción".

Señaló que no pospondrán el pago de impuestos ni la presentación de las declaraciones patrimoniales, porque ese modelo neoliberal ya no se aplica.

OTORGARÁ 25 MMDP EN CRÉDITOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno entregará 25 mil millones de pesos en un millón de créditos de hasta 25 mil pesos cada uno a pequeños comerciantes, taxistas, fondas, taquerías- a pagar en tres meses con una tasa anual de interés de 6.5%.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó que se trabaja en un plan general para la reactivación económica.

Explicó que adicionalmente a las tandas de bienestar –que sin préstamos a la palabra y sin intereses-, otorgarán un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno, 500 mil para economía formal y 500 mil para economía informal.

"Esa es una primera etapa, estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos con este propósito", indicó.

Aseguró que estos créditos tendrán el respaldo de Nacional Financiera, que va a cumplir con esa función a tres años el crédito con tres meses de gracia; o sea, se entregan los 25 mil, no abonan en los tres meses y empiezan a abonar en promedio mil pesos mensuales hasta que terminen de pagar los 25 mil, con el interés del Banco de México, 6.5 anual en este caso.

"Son dos niveles, los más pequeñitos es sin intereses, estamos hablando aquí de un nivel superior, pero sigue siendo muy pequeño, con muchas facilidades. Entonces ya se va a hacer la selección.

Explicó que se usarán los censos para los programas de bienestar para otorgar los créditos, fue una de las demandas más notorias, requeridas alrededor de tres millones de solicitantes, o sea, que tenemos ahí una reserva.

El presidente comentó que como parte del Plan también ya comenzó la dispersión de recursos en efectivo del programa de pensión a adultos mayores.