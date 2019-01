AMLO: No estoy satisfecho con modificaciones a Guardia Nacional

Cd. de México.

El Mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado contemplar temas que fueron eliminados en la reforma de la Guardia Nacional, tales como la participación de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública.



El Presidente se dijo insatisfecho con la reforma constitucional aprobada ayer en la Cámara de Diputados.



"Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y de la definición con claridad sobre su facultad para intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar claro y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer", indicó.



"No estoy satisfecho, no estoy satisfecho", dijo.

Criticó los cambios en materia de capacitación y en las facultades mismas para que militares y marinos puedan hacerse cargo de la seguridad.



También cuestionó que se haya eliminado un transitorio para permitir la intervención temporal de las fuerzas castrenses desde la Guardia Nacional.



Dicho transitorio dejaba cinco años mando en la Sedena y luego pasaba a la Secretaría de Seguridad.



Según el tabasqueño, la reforma es prácticamente una reedición de la Policía Federal, cuya eficacia ha sido cuestionada.



"Se quitó ese transitorio, prácticamente va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal, que ya sabemos que no funcionó, no por culpa de los elementos, sino porque desde que se creó, en el Gobierno de Zedillo, no se le dio fuerza y actualmente son 40 mil elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas", expuso.