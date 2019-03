AMLO: No es importante evaluación a los maestros

Ciudad de México

Información, diálogo y nada de represión, es lo que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador a los maestros del país que están en contra de la reforma educativa impulsada por su gobierno y que se analiza en el Congreso de la Unión.

"Ofrecemos, si hace falta, más información. Diálogo, mano abierta y franca y no puño cerrado, nada de represión, esa es también una diferencia sustancial (con otros gobiernos). Diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario", expresó en conferencia de prensa donde refrendó que su administración es diferente, sin simulación.

El mandatario federal dejó claro que quiere tener una comunicación directa con el magisterio, más que con los dirigentes, con los trabajadores, "no quiero una relación corporativa" sino una horizontal, ciudadana y democrática, ya que en muchos casos los líderes no actúan bajo principios democráticos, no toman en cuenta el sentir de los agremiados.

Tras aseverar que las reformas estructurales sirvieron como marco para la privatización de la educación y la denostación de los maestros, dijo que se acabará con eso con la propuesta que su gobierno envió al Congreso, además de que la SEP informará a los maestros qué significa la nueva reforma educativa.

Agregó que dichas reformas, cuyo concepto es un plagio, no son más que políticas de pillaje y privatización, mismas que se definen en el extranjero y se aplican en México, y en ese sentido dijo que la reforma educativa del gobierno anterior fue impuesta.

Al mencionar que todo esto inició desde la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se buscaba terminar con la educación gratuita, dijo que desde su campaña defendió la educación pública, por lo que se comprometió con los maestros a dar marcha atrás a la "mal llamada" reforma educativa.

Por ello envió un mensaje a los maestros del país en el que refrendó que su gobierno está cumpliendo con su compromiso para que no haya manipulación de la información por parte de algunos grupos de intereses creados.

Añadió que se busca una transformación y por años han luchado por llevar a cabo en México un cambio "vamos a cumplir y no les vamos a fallar a los ciudadanos".

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Ejecutivo federal señaló que está abierto al diálogo para buscar acuerdos, y se comprometió a crear más escuelas normales públicas en el país y a fortalecer las existentes mediante un programa, por lo que ya instruyó en ese sentido al titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

López Obrador refirió que se dará preferencia a los maestros egresados, además de que se reabrirán escuelas normales que fueron cerradas como el caso de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de la comunidad El Mexe, en el estado de Hidalgo.