AMLO no dará consigna de perjudicar a nadie

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará consignas para perjudicar a nadie en el caso donde investigan a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y que si resulta que algún miembro de su gobierno actuó de manera facciosa actuará en consecuencia y no lo permitirá.

Añadió que respecto a lo dicho ayer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, no hay otra investigación en contra de Robles Berlanga, y destacó que el asunto debe servir como ejemplo de que al llegar al servicio público se debe actuar con integridad y con apego a los ideales.

"No voy a dar consigna para perjudicar a nadie. No voy a permitir que se inventen delitos ni persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad, voy a actuar con rectitud y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa. No se puede permitir.

"Lo que puedo hacer es recomendar, de manera respetuosa, que todos actuemos con legalidad y sobre todo con Ética, con principios, que se aplique la ley y que al mismo tiempo actuemos con integridad, esto es que se respeten los derechos humanos, que no se humille a nadie y que se actúe con profesionalismo", dijo en conferencia.

MINIMIZA EL ENCUENTRO DE HERRERA CON J.A.MEADE

López Obrador minimizó la reunión que mantuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con el exsecretario del ramo y excandidato presidencial, José Antonio Meade, pues dijo, no es un asunto grave.

"Me enteré de que se llevó a cabo esta reunión. Somos libres, nosotros no tenemos vigilancia sobre lo que hacen los servidores públicos les tenemos confianza, después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera, explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador calificó el encuentro como un "asunto de gremio que suele darse". Recordó que en la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha sucedido, con la visita del exsecretario Bernardo Sepúlveda Amor, pero descartó que haya intenciones de acercarse con los gobiernos anteriores.