AMLO no cenó con Donaldo, sólo se reunió, aseguran

Ciudad de México.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador reveló en la conferencia mañanera que dos días antes del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio cenó con él en la casa de la activista Clara Jusidman, la defensora de derechos humanos comentó a El Universal que no se trató de una cena, sino de una reunión en la que platicaron.

"Fue más bien una reunión en la que Luis Donaldo Colosio y el presidente López Obrador platicaron durante hora y media o dos horas en mi casa. [Bebieron] un café, no fue una cena, fue una plática más por la tarde", comentó.

Jusidman recordó que los políticos se reunieron en más de una ocasión; sin embargo, la charla a la que hizo referencia el Presidente duró aproximadamente unas horas. Además, dijo, el encuentro se hizo en su casa a petición de López Obrador.

La activista afirma que ella en ninguna de las reuniones estuvo presente, sólo los recibió por la tarde y los dejó conversar los temas que ellos pactaron. Asimismo, recuerda, el aspecto del candidato era de agobio por la campaña.

"Se reunieron aquí en la casa a petición del licenciado López Obrador, yo no estuve presente, yo no participé en la conversación, facilité mi casa para que ellos pudieran reunirse, pero fue en la tarde, yo me acuerdo que aún había sol. Recuerdo muy bien que cuando llegó Donaldo yo le abrí la puerta y había luz. Entonces, lo vi muy agobiado por las giras, estaba muy asoleado, se me quedó muy grabada la imagen", recordó.

De acuerdo con Clara Jusidman, en las reuniones que se realizaron en su propiedad únicamente estuvieron presentes Luis Donaldo Colosio y Andrés Manuel López Obrador.

Este viernes por la mañana, el Jefe del Ejecutivo federal recibió una carta, la cual le entregó un periodista de parte de los padres de Mario Aburto, presunto asesino del excandidato presidencial del PRI, en la que piden que reabra el caso Colosio.

La solicitud fue turnada por el mandatario federal a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que proceda desde el punto de vista legal.

"Lo conocí y nos vimos dos días antes de que lo asesinaran. Un 21 de marzo [de 1994], cenamos en casa de una amiga en común, de la licenciada Clara Jusidman, cenamos el 21 en la noche", detalló el Presidente.

Dos días después del encuentro, el 23 de marzo de 1994, el entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en Baja California.

El Presidente, que en ese entonces era candidato del PRD al gobierno de Tabasco, lamentó el asesinato del abanderado priista.

"Lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio", expresó. Pidió que la investigación sobre el asesinato del excandidato continúe.

"No debe de olvidarse y tiene que seguirse preguntando: ¿qué pasó realmente? Todo lo que queda sin contestar sobre este crimen.

"Se dice que cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir, que esto no quede impune en el caso de que se tratara de un crimen de Estado", afirmó el Presidente.