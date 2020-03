AMLO no cancelará la ´mañanera´ por virus

Ciudad de México.

Aunque la epidemia del coronavirus se convierta en una emergencia de salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador no cancelará sus conferencias "mañaneras".

"Jajajaja, noooo, ¡brincos dieran! Imagínense. Si no pagamos publicidad en la telera, en la radio, en los periódicos. Sí hay compra de espacios, pero no como era antes. Si no tuviésemos esto (la mañanera), ahí si me bocabajean, nos tumban. No, no, no tenemos que estar informando la gente".

El presidente López Obrador recordó que incluso sus opositores lo desaforaron para meterlo a la cárcel.

"¿Qué no me querían meter a la cárcel? Me desaforaron cuando fui jefe de gobierno y habían hasta elaborado orden de aprehensión y el pueblo me sacó a flote, el pueblo, porque es mucha pieza y no es tonto".

Esta mañana de lunes, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó sobre la situación del coronavirus en México. Refirió que hay cinco casos confirmados y uno considerado como portador asintomático.

"Todos han tenido síntomas leves, muy, muy leves; de hecho, en algunos casos casi inaparentes, como fue el caso identificado en Chiapas. El caso de Chiapas es importante porque lo descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón. Son dos chicas jóvenes que habían estado en Italia y regresaron de la misma experiencia de intercambio académico", detalló.