AMLO: Nada adicional a organizaciones en PEF

Ciudad de México

Asimismo, criticó que antes se sacaba el presupuesto por unanimidad porque se repartía "a manos llenas".

"Ya no hay robadera en el gobierno, no pueden decir es que si roban arriba por qué nosotros no aprovechamos, eso se terminó, y aplica a todos, nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero, así ya no, eso se terminó, si no es justo, sobre todo, y si no es legal no hay dinero del presupuesto, ya no es el tiempo que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra", dijo.

"Ahora, adicional para las organizaciones, no, porque el presupuesto se tiene que destinar al pueblo y se tiene que entregar a los beneficiarios, sin intermediación, para eso es el gobierno, y es el gobierno del pueblo, ya lo he dicho, lo repito, antes sacaban el presupuesto por unanimidad, imagínense 500 diputados votando todos por el presupuesto, de todos los partidos, cómo le hacían, era un mago Carstens, el que entonces era Secretario de Hacienda, tres años consecutivos sacando el presupuesto, la aprobación del presupuesto por unanimidad, pues repartían a manos llenas, a todos, por eso no le llagaba nada al pueblo".

Desde Palacio Nacional, el Mandatario señaló que en la Cámara baja aún no hay acuerdo para avalar el PEF porque estaban acostumbrados a los moches.

"Es lo que ahora está sucediendo en la Cámara de Diputados, se quedaron acostumbrados las partidas del moche, no hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a gobiernos estatales y municipales, nada, estamos al día, al corriente, es decir, las participaciones federales las estamos entregando hasta en demasía, por adelantado", apuntó.