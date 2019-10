´AMLO lleva a la debacle´

Están descuidando el crecimiento económico que va en picada y muy rápido. El crecimiento se está ahogando". Manuel Cavazos Lerma, exgobernador de Tamaulipas

Tampico, Tam.- Con un "fuchi o huácala" o "te voy a acusar con tu abuelita o mamá", no se puede combatir la delincuencia en México, dijo el exgobernador priísta de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, pues dice que las malas decisiones y falta de seriedad del mandatario nacional, ha ocasionado un estancamiento económico y, no se diga la inseguridad.

El ahora asesor en la Cámara de Diputados, dijo que la situación no va bien para México y se vislumbra que empeorará, "que Dios nos pesque confesados", dijo entrevistado en el aeropuerto a su arribo de la Ciudad de México.

Pero advierte que la ola del partido en el Gobierno Federal es sólo una burbuja la cual advierte se está desinflando, esto derivado de las malas decisiones políticas que se han tomado y que mantienen la economía del país retenida.

"La ola de Morena es una burbuja, y esa burbuja ya se está desinflando y todas estas circunstancias que estamos observando, el estancamiento económico, la inseguridad, la falta de inversiones y el malestar que es creciente que son como alfileres que están desinflando la burbuja, bueno que Dios nos pesque confesados", mencionó.

Cavazos Lerma desde su punto de vista expone que al no haber un crecimiento económico, no hay desarrollo, ni empleo, lo que se traduce en falta de bienestar y sobre todo el crecimiento de la violencia.

"Si no hay seguridad no hay inversiones no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico no hay generación de empleos, y si no hay empleo no hay ingresos y si no hay ingresos no hay bienestar, de manera que estos dos grandes problemas el estancamiento económico y la inseguridad está llevando a una declinación, a una disminución del bienestar", aseveró.

Reiteró que el principal problema de México en la actualidad es la inseguridad, misma que debe de ser combatida con inteligencia y no con "querer que las abuelitas regañen a los nietos porque andan pintando paredes o como dijo el señor es muy sencillo vean un delincuente y háganle -fúchila y huácala- a la delincuencia".

Aseveró que los legisladores priístas están trabajando para generar leyes que ayuden al combate a la inseguridad, sin embargo es difícil cuando el partido en el poder tiene la mayoría y además "son muy obedientes".

Precisó el exmandatario tamaulipeco que el gobierno federal dice estar combatiendo la pobreza, pero lo hace repartiendo recursos en efectivo, acción que para llegar a ella pudieran tardar un año o hasta cinco, "pero están descuidando el crecimiento económico que va en picada y muy rápido. El crecimiento se está ahogando".

Una de las malas decisiones –menciona- es detener las rondas de la reforma energética con las que se están perdiendo inversiones del orden de los 200 mil millones de dólares. Con ello también se detiene también los concursos para la energía renovable, como es la solar y eólica.

Por último Cavazos Lerma aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está parando contratos que indudablemente iban a generar el crecimiento económico del país, como es el caso del Aeropuerto Internacional de México, en el cual argumentaron que había corrupción, "pero si hablamos de corrupción, pero si usted tiene una infección en un dedo no se corta la cabeza, se corta el dedo y aquí están cortando la cabeza. Si todo es corrupción entonces ya no hagamos nada, eso es la parálisis total y lo estamos observando, el estancamiento es una prueba de ello".