AMLO llama a Calderón ´Comandante Borolas´

Villahermosa, Tab.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al expresidente Felipe Calderón "comandante Borolas", porque como titular del Ejecutivo usó una casaca del Ejército que le quedaba grande para declararle la guerra al crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en la zona militar 30 de esta ciudad, el Presidente recordó cuando el político panista fue a Michoacán y le declaró la guerra al crimen organizado.

"Calderón declaró la guerra, le pegó a un avispero a lo tonto... cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el comandante Borolas".

Señaló que tiene que recordar ese episodio porque se piensa que el problema del crimen organizado comenzó en su gobierno.

"Se piensa que surgió el problema con nosotros, y sí asumo la obligación que tenemos, de garantizar la paz y la tranquilidad, pero no es con el uso de la fuerza como lo vamos a lograr", reiteró el político tabasqueño.

RESPONDE

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado y el día que lo hizo se puso una casaca militar que le quedó grande y se parecía al "comandante Borolas", el expresidente afirmó que a él no le queda el saco pero hay otros a los que el cargo les queda grande.

El expanista, sin mencionar al presidente López Obrador, publicó a través de Twitter que en la actual administración se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de su gobierno.

Sostuvo que su gobierno comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos.

"Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande", indicó.