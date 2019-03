AMLO: La próxima semana se emitirá el decreto de la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana publicará el decreto de creación de la Guardia Nacional, puesto que a pesar de que hasta hoy se ha aprobado esta reforma constitucional en 26 legislaturas locales, esperará a que voten en otros congresos estatales para "buscar mayor legitimidad".

"Ya tengo el informe que han aprobado esta reforma constitucional en 26 congresos locales. Vamos muy bien, cada legislatura local tiene sus procedimientos, pero espero que para la próxima semana esté aprobado lo de la Guardia Nacional. Ya se podría publicar la Guardia Nacional, pero decidimos que tenga más legitimidad, que se apruebe en más estados".

Aseguró que debido a las políticas públicas se han reducido los niveles de homicidios en Tijuana, Baja California, "que llegó a 20 homicidios diarios"; sin embargo, señaló que no se ha dado una disminución así en otros lugares de la frontera norte como en Ciudad Juárez, Chihuahua.

"En centro turísticos no hemos podido bajar, en Cancún no (ha bajado), sí en Acapulco. Vamos a informarles el lunes sobre esto. Yo estoy muy seguro de que vamos a poder bajar la incidencia delictiva con la Guardia Nacional, porque no había presencia de elementos de la Policía Federal en el país

"El presidente contaba con 10 mil elementos para garantizar la seguridad pública; de acuerdo a la Constitución, los elementos del Ejército, la Marina no podía utilizarse en temas relacionados con la seguridad pública o garantizar la seguridad de la gente y la verdad que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina sí estaban en la calle, pero ocupados, por órdenes superiores al combate del narcotráfico, no en temas de seguridad pública".

Señaló que con la Guardia Nacional se realiza "un cambio importante, un giro, porque lo prioritario es la seguridad pública, proteger al ciudadano".