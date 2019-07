AMLO: Jueces no pueden proteger a influyentes

Cd. de México.

Luego que en esta semana el Poder Judicial concedió suspensiones para evitar la captura del líder petrolero Carlos Romero Deschamps y de la mamá de Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin, el Mandatario federal dijo que su Gobierno no tolerará actos de injusticia.



"Pero yo no me preocupo, porque va a estar muy difícil que por corrupción, por influyentismo, se deje de castigar a un delincuente, va a ser muy difícil para los jueces, para las autoridades, ya hay un ambiente distinto, ya no se soporta el que haya injusticias, y además no vamos a tolerar ninguna injusticia, ningún acto ilegal", indicó.



En conferencia matutina, advirtió que, en caso de mala actuación de los jueces en los casos contra Romero Deschamps y la red de familiares del ex director de Pemex, se podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia.



"Es una primera instancia (las suspensiones), vamos a decir, y puede ser que se hayan equivocado o incluso que hayan actuado mal, pero el juicio continúa, y se puede ventilar y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, a todas las instancias se puede recurrir, lo importante es que ya no hay un ambiente de protección de potentados, se acaba el influyentismo", sostuvo.



López Obrador expuso que las suspensiones concedidas por los jueces se tienen que acatar.



"La Fiscalía está haciendo lo propio, es un juicio, no hay nada definitivo, que se va a continuar", dijo.



Comentó que el Ejecutivo ha tenido acercamientos con el Poder Judicial y ha apelado decisiones que considera injustas.



"Hay procedimientos legales que se tienen que respetar, ellos mismos tienen que trabajar con apego a la ley, a los procedimientos, sin embargo, tiene que haber justicia, y eso es lo que se les está pidiendo en el caso del Poder Judicial de manera muy respetuosa", explicó.



"Tenemos una comunicación con el presidente de la Corte; cuando hay casos que consideramos no se apegan a las normas y que además significan a todas luces injusticias, se le informa de toda la actuación de los jueces".