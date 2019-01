AMLO investiga a jefe de escoltas de Peña Nieto por huachicoleo

Cd. de México.

"Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo", comentó en su conferencia de prensa matutina.



"Corre (la investigación) porque se está investigando a todos los que tienen que ver con estas actividades".



El General León fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y, ya con el mexiquense en la Presidencia, fue gerente de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos.



"Sí existe el General, pero no se sabía nada, ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex, él estaba a cargo de la seguridad de Pemex", explicó.



"Lo que se está haciendo ahora (con el) programa integral (de robo a combustibles), es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias".

El Jefe del Ejecutivo defendió que el robo de combustibles, junto con otros delitos como la corrupción, hayan sido agravados y ameriten prisión preventiva oficiosa.



"Se dijo desde el principio (...) que el robo de combustible se convierte en delito grave, la corrupción y el fraude electoral, o sea son temas en donde no vamos a dejar de insistir hasta que se castigue a todos los responsables", agregó.



"Y vamos a estar siempre también llamando a los ciudadanos. La verdad me preocupa mucho el que sean detenidos gentes humildes, pobres, que no sepan que ahora ya el robo de combustible es un delito grave sin derecho a fianza".





'Sale más caro que se la roben'

López Obrador defendió que como parte del plan contra el llamado huachicoleo, el combustible sea trasladado en pipas.



El Presidente dijo que si bien es más costoso que hacer el suministro a través de los ductos de Pemex, resulta más caro el robo de los combustibles.



"Los analistas adversarios, diciendo 'ahora sale más caro trasladar una gasolina por pipas', pues sí, pero es muchísimo más caro que se la roben, o sea, de sentido común", expresó.